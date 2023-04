Straßenreinigung Einsatz der Kehrmaschine wird in Osterburg teurer

Anlieger von Straßen in Osterburg, die maschinell gereinigt werden, müssen dafür voraussichtlich ab Juli 2023 tiefer in die eigene Geldbörse greifen. Die Stadt will so auf erhöhte Kosten reagieren. Gleichzeitig kommt die Kehrmaschine der Stadtwerke ab Juli erstmalig auch regelmäßig jenseits der Osterburger Stadtgrenzen zum Einsatz.