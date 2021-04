Eintrittspreise preise sollen moderat und familienfreundlich steigen

Ob und wann das Waldbad Seehausen in diesem Jahr seine Pforten öffnet, steht dank Corona noch in den Sternen. Wenn das der Fall ist, werden wohl die Eintrittspreise steigen. Aber die Anhebung, die vom Stadtrat noch beschlossen werden muss, dürfte indes moderat ausfallen.

Seehausen

Obwohl hinter dem Start in die neue Saison des Seehäuser Waldbades wegen der hohen Corona-Infektionszahlen noch ein Fragezeichen steht, hat die Rentnerbrigade des Fördervereins diese Woche die jährlichen Reparaturarbeiten am Schwimmbecken aufgenommen. Neben den Abdichten der Bodenfugen steht unter anderem das Abstemmen der sogenannten Rettungs- und Ruhekante an der Startblockseite des 50-Meter-Beckens auf der Agenda, die eine Fachfirma im Auftrag der Stadt danach einschalen und mit frischem Beton befestigen will. 2020 hatte die Kante für Aufregung gesorgt, weil sie in Teilen abbrach, als das Bad schon mit aufbereitetem Wasser gefüllt war.

Doch wenn sich die Türen der über 83-jährigen Naherholungsstätte Anfang Juni wieder für ein Vierteljahr öffnen sollten, werden die Hansestädter und ihre Gäste für das erfrischende Vergnügen etwas tiefer in den Geldbeutel greifen müssen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Kultur des Stadtrates Seehausen stellte in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaussaal nach vielen Jahren die Weichen für eine moderate Preissteigerung.

Einrichtung bleibt weiter ein Zuschussgeschäft für die Stadt

Das Bad – so viel ist sicher – wird damit weiter ein Zuschussgeschäft bleiben, das sich die Stadt jährlich um die 50.000 Euro kosten lässt. Aber das Defizit wird wenigstens etwas kleiner ausfallen, was auch die Rechtsaufsicht positiv zur Kenntnis nehmen dürfte. Schließlich ist das Waldbad im Sinn des Haushaltsrechts eine freiwillige Aufgabe, die bei klammen Kommunen besonders kritisch beobachtet werden. Nicht nur die Mitglieder des Fachgremiums konnten mit den Vorschlägen für eine neue Entgeltregelung leben, sondern auch Ausschuss-Chef Walter Fiedler, der den Waldbadförderern vorsitzt.

Wichtigster Aufhänger bei der Minireform der Eintrittspreise war offenbar die Tageskarte zum Preis von drei Euro. Die soll zwar nicht teurer werden, aber nur noch eine Eintrittskarte sein und - wie es der Name sagt - nur für einmal Eintritt gültig sein. In der Vergangenheit wurde mit dem Billett offenbar auch Schindluder betrieben, weil es bei einem Freigang an sparsame Dritte ging, mutmaßen die Badbetreiber und -träger, die sich zur Preisgestaltung die Satzungen vergleichbarer Einrichtungen im Umland besorgt hatten. Eine Tageskarte, mit der man nach Belieben rein und raus kann, wird es demnach nicht mehr geben, weil es zu umständlich wäre, diese kontrollierbar zu personalisieren.

Wer zwischendurch mal nach Hause möchte, muss dann neuen Eintritt bezahlen. Wobei die sechs Euro immer noch unter den Preisen von Tageskarten anderer Bäder liegen würden, hieß es in der Begründung der Ausschussmitglieder für die Entscheidung.

Für neue Entgelte werden auch mehr Leistungen geboten

Während für die einfache Eintrittskarte quasi die Rahmenbedingungen geändert wurden, gibt es bei den anderen Karten ein paar kleine Preisanpassungen. Die, so Walter Fiedler, können man aber guten Gewissens mit den vergleichsweise langen Öffnungszeiten (10 bis 20 Uhr), aber vor allem auch mit den Verbesserungen der vergangenen Jahre begründen. Womit er unter anderem auf die verbesserte Wasserqualität nach Leitungsreparaturen, das nagelneue Planschbecken samt barrierefreiem Zugang oder die Familienfreundlichkeit verwies.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates sollen mit dem neuen Saisonstart folgende Preise für das Waldbad gelten. Bei der einfachen Eintrittskarte ändert sich mit 3,00 Euro (ermäßigt 1,50) nichts. Die Saisonkarte soll statt bislang 66 dann 72,50?Euro (ermäßigt 35) kosten. Die Zehnerkarte würde von 22 auf 25 Euro (ermäßigt 12,50) angehoben, die Familienjahreskarte statt 100 mit 120 Euro kalkuliert. Dafür würde die Anzahl der Kinder künftig keine Rolle mehr spielen. Bislang wurden ab dem dritten Kind 20 Euro zusätzlich fällig. Daran, dass Kinder bis drei Jahre vom Eintritt befreit sind und Kitagruppen oder Schulklassen 50 Prozent Rabatt bekommen, dürfte sich nichts ändern.