Einzug in die neue Kita Hohenberg-Krusemark rückt näher

Der Umzug in das neue Kita-Gebäude rückt für die Erzieherinnen und Kinder aus Hohenberg-Krusemark immer näher. Das Gros der Arbeiten ist fertig, die Außenanlagen kommen demnächst an die Reihe. Und bei diesem Punkt hofft das Kuratorium der Kita auf Unterstützung. Spenden sollen helfen, Spielgeräte anzuschaffen.

Die neue Kindertagesstätte in Hohenberg-Krusemark wurde mit einem markanten Reetdach ausgestattet. Das Sattdeldach hat bis zum Dachfirst eine Höhe von rund 14 Metern. Der Umzug ist für Ende Oktober geplant. Am 1. November wollen die Kinder und Erzieherinnen ihre neuen Räume in Beschlag nehmen.

Hohenberg-Krusemark - In knapp zwei Monaten soll der Umzug der Kinder und Erzieherinnen der „Villa Spatzennest“ in Hohenberg-Krusemark in das neue Domizil in Nachbarschaft des Sportplatzes vonstatten gehen. Der 1. November gilt als vom Deutschen Roten Kreuz ausgemachter Startpunkt. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß.