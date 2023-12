Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ERXLEBEN. - Zum 1. Januar 2024 werden die Kitaplätze in Osterburg für Eltern um 24 Euro teurer. Ein Jahr später, am 1. Januar 2025, steigt der Beitrag um weitere 23 Euro an. Das hat der Stadtrat von Osterburg am Dienstagabend beschlossen.