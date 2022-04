Entdeckung: Flaschenpost aus der Grundschule Osterburg taucht wieder auf

Osterburg - „Flaschenpostgeschichten“ von Oliver Lück gaben den Anstoß. Dieses Buch des Weltenbummlers und Autoren aus Schleswig-Holstein, der schon im Rahmen der Osterburger Literaturtage im Krumker Kavaliershaus zu Gast war, nahm Klassenlehrerin Susanne Bernhardt zum Ende des Unterrichtsjahres mit in ihre 2b, „um ihnen ein bisschen daraus vorzulesen.“ Für die damaligen Zweitklässler aus der Grundschule am Hain in Osterburg war dies der Anfang der Idee, eine eigene Flaschenpost auf Reisen zu schicken. Aus dem „gesagt“ wurde während Bernhardts Sommerurlaubs in Binz auf der Insel Rügen ein „getan“. Bilder, die die Kinder gemalt hatten, wurden gemeinsam mit einem Brief in einem Weckglas verstaut. „In einer Flasche hätte ich das alles gar nicht unterbekommen“, erzählte Susanne Bernhardt schmunzelnd.