2022 legte die Einwohnerzahl in der Einheitsgemeinde Osterburg zu. Im ersten Halbjahr 2023 kehrte sich diese Entwicklung um. Nach Angaben aus dem Osterburger Rathaus zählte die Kommune am 30. Juni insgesamt 111 Einwohner weniger als ein halbes Jahr zuvor. Woran liegt das?

Blick auf Teile des Altneubaugebietes in Osterburg. In der Kernstadt sind noch 5695 Menschen zu Hause.

Osterburg - Anfang 2023 waren im städtischen Meldeamt insgesamt 9824 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz in der Einheitsgemeinde Osterburg registriert. Sechs Monate später fällt die Zahl spürbar kleiner aus. Aktuell sind im Rathaus 9713 Kinder und Erwachsene vermerkt.

Das deutliche Minus von 111 Einwohnern geht nach Einschätzung von Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) vorwiegend auf ukrainische Flüchtlinge zurück, die in der Einheitsgemeinde Zuflucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland fanden. Einige von ihnen haben Osterburg mittlerweile wieder verlassen. Dies liest sich auch in der Zahl der in der Einheitsgemeinde gemeldeten Ausländer ab. Waren im Rathaus am 31. Dezember 2022 insgesamt 392 Ausländer registriert, hat sich diese Zahl sechs Monate später zum Stand 30. Juni auf 309 Kinder und Erwachsene verringert.

Erstmals wieder negatives Wanderungssaldo

Dieser Rückgang führt auch dazu, dass die Einheitsgemeinde Osterburg erstmalig seit 2018 wieder ein negatives Wanderungssaldo aufweist. In den ersten sechs Kalendermonaten wurden mehr Weg- als Zuzüge verzeichnet. Nach den Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt verabschiedeten sich 208 Menschen aus der Einheitsgemeinde, 142 Neu-Osterburger meldeten sich im gleichen Zeitraum im Rathaus an. Mehr Wegzüge, die Differenz zu den Zuzügen fällt aber kleiner aus als die Zahl der Ausländer, die Osterburg verlassen haben. „Das zeigt mir, dass unser Wanderungssaldo ohne die Kinder und Erwachsenen aus der Ukraine auch im ersten Halbjahr 2023 wieder im Plus gelegen hätte“, schätzt Nico Schulz ein.

Was negativ bleibt: Die Zahl der Sterbefälle in der Einheitsgemeinde Osterburg übertrifft die Zahl der Geburten weiterhin deutlich. So erblickten im ersten Halbjahr 2023 22 Mädchen und Jungen das Licht der Welt. Dem gegenüber registrierte das städtische Einwohnermeldeamt für den gleichen Zeitraum 76 Sterbefälle.

Der Rückgang der Einwohnerzahl zeichnet sich vor allem in der Kernstadt Osterburg ab. Dort wohnten am 30. Juni insgesamt 89 Menschen weniger als zu Jahresbeginn. Deutliche Einbußen müssen aber auch Krumke (-7), Walsleben (-6) sowie Polkau (-4) hinnehmen. Im Gegenzug gewinnen einige Dörfer auch Einwohner hinzu. Dazu zählen Königsmark (+8), Polkern (+5), Düsedau, Zedau (beide +3), Meseberg, Natterheide, Wasmerslage und Wolterslage (alle +1). In Schmersau und Röthenberg blieb die Einwohnerzahl im ersten Halbjahr unverändert.

Stellschraube für Schulz sind neue Wohngebiete

Bei dem Anliegen, Osterburg für Zuzügler interessanter zu machen, möchte Nico Schulz besonders an einer Schraube „drehen“. „Wir brauchen neue Wohngebiete, auf denen Menschen ihren Wunsch nach einem eigenen Haus verwirklichen können“, sagt er. Schulz denkt dabei an das Quartier Osterburg-Nord, das die Kommune nun in Eigenregie entwickeln könnte. Und er bringt mit den Einpendlern, die täglich zur Arbeit in die Einheitsgemeinde fahren, eine mögliche Zielgruppe für derartige Angebote ins Spiel. Laut Schulz, der auf Angaben aus der Agentur für Arbeit verweist, ist diese Zielgruppe nicht klein. Aktuell fahren 1920 Einpendler zur Arbeit nach Osterburg.