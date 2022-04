Saison gestartet Erste Gäste auf dem Werbener Campingplatz

Startschuss! „Camping am Elberadweg“ heißt seit 11. April seine Besucher willkommen. Isolde Wolff freut sich auf ihre Premieren-Saison als Neu-Pächterin in Werben. Auf dem Gelände am Schwimmbad bezogen bereits die ersten Besucher Quartier.