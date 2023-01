Verwaltungsamt Goldbeck: Wer übernimmt im September 2023 das Zepter in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck?

Goldbeck - Die Einwohner der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck sind im Herbst aufgefordert, einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Die Legislatur von Amtsinhaber René Schernikau (parteilos) endet am 17. Januar 2024. Der 50-jährige Möllendorfer hat bereits öffentlich gemacht, dass er erneut kandidieren möchte. Zudem läuft sich offenbar auch ein Arneburger warm. Laut Volksstimme-Informationen trommelt Stadtwehrleiter und Stadtratsmitglied Ronny Hertel (CDU) vor allem in Reihen der Feuerwehren schon länger für seine Person. Von der Volksstimme dazu am Dienstag befragt, wollte er sich nicht offiziell äußern.

Laut einer Beschlussvorlage, die der Verbandsgemeinderat am 30. Januar auf dem Tisch hat, soll die Wahl des Bürgermeisters für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck am 17. September stattfinden. Eine mögliche Stichwahl ist auf den 8. Oktober datiert.

René Schernikau hatte im Herbst 2016 den langjährigen Verbandsgemeindebürgermeister Eike Trumpf (CDU) abgelöst. Schernikau erhielt 2557 Stimmen (64,8 Prozent), Trumpf 1392 Stimmen (35,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung betrug 50,8 Prozent.