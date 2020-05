Die Gemeinde Rochau muss erneut eine Schlappe einstecken, was den Erwerb zweier verwahrlosten Höfe im Rochauer Ortskern betrifft.

Rochau l Die Objekte sind derzeit allenfalls etwas für Romantiker. Und für Vögel, die durch die zerschlagenen Fenster ein- und ausfliegend eifrig ihrem Brutgeschäft nachgehen. Seit der Wende befinden sich zwei große Grundstücke an der Rochauer Hauptstraße im Dornröschenschlaf: der frühere Lübke-Hof und der ehemalige Ballaier-Hof. Sie liegen in einer Kurve schräg gegenüber und sind „ein Schandfleck“, sagt Bürgermeister Dirk Zeidler. Sie sind es und bleiben es vorerst, denn der Eigentümer aus der Nähe von Hamburg möchte nun doch nicht mehr verkaufen. „Sehr ärgerlich.“

Der Besitzer habe die Objekte noch „zu D-Mark-Zeiten erworben, es ging ihm um das Land dazu“. Da die Gebäude zusehends verfielen, unternahm die Gemeinde 2006/2007 schon einmal einen Anlauf zum Erwerb. Es gab einen entsprechenden Fördertopf, „wir hatten die Zusage schon“. Der Eigentümer wollte allerdings einen Preis, den die Kommune nicht zahlen konnte, so gab sie die Fördergelder wieder zurück. Nun ein erneuter Versuch, zumal der Besitzer die Länderein mittlerweile wieder verkauft habe. „Es hieß, er will die Höfe nun nur noch los werden.“ Ein Anstandspreis von 100 Euro pro Hof wurde vereinbart, „und dann erfuhren wir vom Hörensagen, dass er doch mehr Geld haben möchte“. Die Grundstücke würden schließlich auch mit Blick auf den Bau der A 14 an Wert gewinnen, sei von dem Ehepaar argumentiert worden. „Das ist aber Quatsch, die Grundstücke verlieren so nah an der Autobahn an Wert“, so Zeidler. Es bleibe der Kommune nun nichts anderes, als den Druck zu erhöhen. Heißt, dass über die Verwaltung wieder vermehrt auf die Sicherungspflicht des Eigentümers hingewiesen wird. In Hinblick auf den anstehenden Verkauf habe man in dieser Hinsicht „erstmal den Ball flach gehalten“, aber das sei nun vorbei. Von den Grundstücken gehe Gefahr aus. Wenn Zeidler allein an den offenen Brunnen im Gebäude auf dem Ballaier-Hof denkt... Das gehe so nicht weiter. „Und Absperrungen halten genau drei Tage.“

Abgesehen davon, dass die Kommune den Schandfleck in den Ortsmitte los werden möchte, verbinde sie mit dem ehemaligen Lübke-Hof-Grundstück gegebenenfalls in Zusammenhang mit dem angrenzenden Mühlen-Grundstück auch die Hoffnung auf eine neue Siedlung. „Wir konnten Baugrundanfragen fast nur negativ beantworten“, so Zeidler. Alles in allem sei es 30 Jahre nach der Wende einfach Zeit, „dass diese Grundstücke geklärt werden“.