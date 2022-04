Erxleben: Feuerwehrförderer holen die ausgedienten Weihnachtsbäume ab

Erxleben - „Und noch einer“, wuchtete Heiko Fischer eine Tanne auf den Anhänger. Der Vorsitzende der Erxlebener Feuerwehrförderer sammelte am Sonnabendvormittag gemeinsam mit seinen Vereinsfreunden Klaus Hanke, Ingo Lühe, Nicky Blask und Ronald Schultze im Dorf das ausgediente Weihnachtsgrün ein. Was kürzlich noch Erxlebener Stuben schmückte, soll demnächst auf dem Vereinsgelände der Förderer am Flachspuhl in Flammen aufgehen.