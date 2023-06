Der künftige Kreisverkehr an der Seehäuser Zollbrücke nimmt Formen an. Dass das Projekt Ende Juli fertig ist, glauben die von der Sperrung betroffenen Bauern und die Seehäuser Kommunalverwaltung nicht. Die Vollsperrung, so viel ist absehbar, wird wohl das Abfahren der kompletten Getreide- und Rapsernte aus der Altmärkischen Wische behindern und für Belastung in der Seehäuser Innenstadt sorgen.

Foto: Ralf Franke