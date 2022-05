Es läuft für die Kossebauer Kita „Wichtelhausen“

Kossebau - In diesem Jahr kann der Förderverein der Kossebauer Kita „Wichtelhausen“ als Interessenvertretung der westlichsten Einrichtung in der Verbandsgemeinde Seehausen auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Deshalb wird bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr in der örtlichen Gaststätte eine etwas umfangreichere Bilanz als sonst gezogen und natürlich auch ein bisschen gefeiert.