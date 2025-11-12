Wegen einer zu hoch angesetzten Kalkulation fehlen in Osterburg in diesem Jahr rund 151.000 Euro in der Stadtkasse. Das Loch sollen Hausbesitzer ab 2026 über die Grundsteuer stopfen. Nun gibt es konkrete Zahlen.

Es wird teurer: Warum die Grundsteuer für Hausbesitzer in Osterburg ab 2026 steigen soll

Für Besitzer von Eigenheimen und anderen Grundstücken in Osterburg wird es ab 2026 teurer.

Osterburg. - Wer ein Haus in Osterburg besitzt, wird im nächsten Jahr mehr Steuern dafür zahlen müssen. Die Stadt will die Hebesätze erhöhen, weil sie 2025 zu wenig eingenommen hat. In dieser Woche haben Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Kämmerin Stefanie Fritze konkrete Zahlen vorgestellt, mit denen sich jeder ausrechnen kann, wie viel mehr die Grundsteuer im kommenden Jahr für das eigene Heim kosten wird.