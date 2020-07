Die kleine Sporthalle in dem ehemaligen Garagen- und Werkstatt-Komplex auf dem Krüdener Gutshof wird so gut genutzt, dass in diesem Jahr die Sanitäranlage gemacht werden muss. Foto: Ralf Franke

Obwohl die Gemeinde Aland auch in die Konsolidierung muss, ist doch Geld für einige Investitionen vorhanden.

Wanzer l Die Mitglieder des Gemeinderates Aland haben in Wanzer den Haushalt für 2020 beschlossen. Das Erarbeiten des umfangreichen Zahlenwerkes war in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung, weshalb die Kommunalpolitiker die Arbeit der Kämmerei ausdrücklich lobten.

Nach ein paar hoffnungsvollen Jahren, in denen mit der Einführung der doppischen Haushaltsführung bis 2018 auch alle Altfehlbeträge getilgt wurden und 2019 im Ergebnishaushalt sogar ein positives Ergebnis vermeldet werden konnte, muss die Gemeinde 2020 wieder in die Konsolidierung. Zwischen geplanten Ausgaben und zu erwartenden Einnahmen gibt es vorläufig ein Minus von rund 126 000 Euro. Euro. Wobei Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt (parteilos) betont, dass die Finanzprobleme nicht hausgemacht und von der Kommune kaum zu beeinflussen sind.

Ausgleich nicht möglich

Da in der modernen Haushaltsführung Verwaltung und Investitionen streng getrennt sind, hilft der Gemeinde das Plus im Bereich Vermögen beim Ergebnishaushalt mit seinen Pflichtaufgaben nicht weiter. Weil das Geld nicht zum Ausgleich verwendet werden darf, sind einige Anschaffungen möglich. Neben den Investitionszuweisungen und Fördermitteln ist das insbesondere Grundstücksverkäufen zu verdanken. Erst in diesem Jahr wurde zum Beispiel für die alte Gaststätte in Aulosen ein neuer Besitzer gefunden. Macht ein Plus von 64 000 Euro.

Einiges, was im Investitonsplan aufgeführt ist, wurde schon ohne beschlossenen Haushalt in Angriff genommen oder sogar abgearbeitet, weil die Finanzierung durch Zuschüsse zum Großteil beziehungsweise sogar zu 100 Prozent gesichert war. Darunter fallen nach dem Brückenbau bei Pollitz der Abriss der alten Alandquerung (270 000 Euro) oder der Neubau samt Höherlegung des Märsche-Weges im Rahmen des Hochwasserschadensbeseitigungsprogramms des Landes für 466 000 Euro. Aus dem gleichen Topf soll 2020 noch mit dem Neubau der Deichstraße in Wanzer begonnen werden (wir berichteten), wofür etwa 409 000 Euro veranschlagt sind. Auf der finanzierbaren Wunschliste für das laufenden Jahr stehen unter anderem noch ein Transporter mit Ladefläche (20 000 Euro), der die Gemeindearbeiter und deren Helfer flexibler machen soll, sowie der Kauf eines Rasenmähers und Hochentasters. Die kleine Sporthalle auf dem ehemaligen Gutshof in Krüden soll für 15 000 Euro sanitär ebenso modern ausgestattet werden wie das örtliche Sportlerheim (10 000 Euro). Das Dorfgemeinschaftshaus Pollitz soll eine Überdachung und der Spielplatz in Aulosen einen Zaun bekommen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Neue Projekte in Planung

Aus dem laufenden Haushalt wurde dazu der Ankauf einer Fläche hinter dem Feuerwehrgerätehaus Wahrenberg für den künftigen Spiel- und Gemeinschaftsplatz des Storchendorfes realisiert. Dazu sind erste Spielgeräte für das Projekt und eine Sitzgruppe zur Ergänzung der Überdachung am Gerätehaus eingeplant.

Planungsleistungen bestimmen ebenfalls einen Teil des Etats. Zum Beispiel dafür, ob eine Erweiterung des Wahrenberger Gerätehaus zu einem Dorfgemeinschaftshaus möglich ist. Auch die Sanierung des Baumgartenweges bei Aulosen und der ländliche Weg zwischen Aulosen und Drösede sollen zu Papier gebracht werden.