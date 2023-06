Die Wohnungsgenossenschaft Osterburg investiert in zwei Hauseingänge an der Fröbelstraße. Dort werden Aufzüge installiert. Abseits davon hat die Genossenschaft ein zweites Projekt vor Augen.

Zwei Hauseingänge an der Fröbelstraße in Osterburg werden mit Aufzügen ausgestattet. Das Foto zeigt Arbeiter bei der Montage eines Fahrstuhlschachts.

Osterburg - Nach Aufzug-Anbauten an der Karl-Marx-Straße im Osterburger Quartier An der Golle macht die Wohnungsgenossenschaft auch Obergeschosse in einem Plattenbau an

der Fröbelstraße bequemer erreichbar. Anders als in der Karl-Marx-Straße, nimmt die Investition an den Eingängen Fröbelstraße 17 und 20 aber nicht auf der Hof- sondern an der Straßenseite Formen an.