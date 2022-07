Familie aus Baben wehrt sich gegen Bußgeld

Es gibt einiges zu entsorgen auf dem Grundstück von Siegfried und Ute Brückner in Baben. Alte Briefe hat der 67-Jährige in der Feuerschale verbrannt. Dafür soll er ein Bußgeld entrichten.

Baben - Familie Brückner musste zu Weihnachten 2019 einen großen Schicksalsschlag verdauen: Ihr Haus an der Hauptstraße 24 in Baben brannte ab. Regelmäßig sind Ute und Siegfried Brückner jedoch noch auf ihrem Grundstück, obwohl sie im Haus ihres Sohnes in Rochau eine neue Bleibe gefunden haben. Beide durchforsten Dinge, die vielleicht noch zu gebrauchen oder durch das Feuer unbrauchbar geworden sind. Vorwiegend alte Briefe müssen dann verschwinden – dafür nutzt Siegfried Brückner seine auf dem Hof stehende Feuerschale. Diese Aktionen blieben für die Familie nicht folgenlos. Der Landkreis sieht in dem Verbrennen eine Ordnungswidrigkeit. „Wir sind uns keiner Schuld bewusst“, können Brückners diese Forderungen nicht nachvollziehen.