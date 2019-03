Wenn die Kinder der Rochauer "Flohkiste" flohmäßig aufgeregt sind und die Großeltern stolz im Stuhl versinken, dann ist Familientag.

Rochau l Zu einem bunten Familientag lud auch in diesem Jahr die Kita „Flohkiste“ alle Muttis, Vatis, Verwandte und Freunde am Sonnabend in die Mehrzweckhalle ein. Es dauerte nicht lange, die meisten Plätze waren noch vor Programmbeginn belegt. „Wir richten unseren Familientag seit zirka 1993 aus“, schätzte Einrichtungsleiterin Astrid Großpietsch ein.

Die kleinen und großen Knirpse präsentierten in dem einstündigen Programm verschiedene Lieder, Gedichte und Tänze. „Ein spezielles Thema gibt es diesmal nicht. Allerdings gehen die Darbietungen der Mädchen und Jungen tendenziell schon in Richtung Frühling und Ostern“, so Großpietsch. Insgesamt 26 Kinder besuchen derzeit die „Flohkiste“. Mit Geduld und Spaß vermittelten die vier Erzieherinnen und auch Azubine Steffi König liebevoll die einzelnen Programmpunkte an die Kinder, bis letztendlich alles saß. Diese Vorbereitungszeit dauerte in etwa vier Wochen.

Zum eigentlichen Event brachten die stolzen Eltern zudem selbstgebackene Kuchen und Torten mit. Der Erlös des Verkaufs und auch des Eintrittsgeldes fließt direkt in die Kitakasse. Nach dem bunten und fröhlichen Programm war aber längst nicht Schluss. Geselliges Beisammensein und Musik aus der Konserve stand anschließend auf dem Plan. „Dafür ist unser DJ David Riep verantwortlich. Er kümmerte sich auch um die Bestuhlung. Für sein Engagement gebührt ihm großer Dank“, so die Kita-Leiterin. Und ergänzend: „Natürlich auch allen anderen fleißigen Helfern, Eltern und unserem Gerd Lehmann.“

Demnächst steht in der Einrichtung das große Osterbasteln an und im Herbst das Laternenfest, welches ebenfalls ein großes Highlight sein wird.