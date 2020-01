Die Osterburger Carnevalsgesellschaft trieb im Behrendorfer Dorfgemeinschaftshaus ihr närrisches Unwesen.

Behrendorf l Unter dem Motto „Mystisch heut im Saal - beim Osterburger Carneval“ sorgten die Spaßmacher der OCG zu ihrem Auftakt der 45.Saison bei ihrem traditionellen Gastspiel im Dorfgemeinschaftshaus wieder für eine ausgelassene Stimmung.

„Es ist wirklich schon wie ein zweites Zuhause hier“, bekundete Thorsten Schulz, Präsident der Osterburger Carnevalsgesellschaft, seine Sympathie zu Behrendorf und dem bunt gekleideten Publikum. Nach der Eröffnung mit Proklamation, inklusive Kussfreiheit, durch das Prinzenpaar „Steffi vom Karpfenteich“ und „Markus vom Domfelsen“ging es im Programm allen voran schwungvoll daher. So animierten die Mannen vom Knabenchor unter „Allemoal!“-Schlachtrufen wieder zum Mitsingen und zu mehreren Schunkelrunden. Die Tänzerinnen der beiden Formationen „Discospatzen“ und „Biesemäuschen“ begeisterten mit neuen Choreografien. In ihren fetzigen Kostümen waren sie zudem stets ein Blickfang bei den anwesenden Jecken.

Die Frauenrunde stand in Sachen Stimmung mit ihrem mystischen Programmpunkt in nichts nach. Dafür sorgte ihr heiterer Hexentanz mit passender Musik und den dazugehörigen Besen.

Bilder OCG-Präsident Thorsten Schulz begrüßte die Gäste und bekundete seine Sympathie zu Behrendorf. Foto: Stephan Metzker



Die Frauenrunde begeisterte mit ihrem Hexentanz. Klar, dass sie nicht ohne Zugabe verabschiedet wurden. Foto: Stephan Metzker



Das OCG-Gastspiel war ausverkauft. Im Dorfgemeinschaftshaus herrschte schnell ausgelassene Stimmung. Foto: Stephan Metzker



Die „Kangoos“ waren als Geisterjäger mit ihren Protonenstrahlern unterwegs, um „Slimer“ (Ingo Fabisch) einzufangen. Foto: Stephan...



Caroline Winkel beeindruckte mit ihrem Soloprogramm und der aufmüpfigen Puppe Annabell. Foto: Stephan Metzker



Mehrere Kostümwechsel standen im Laufe des Abends für viele Protagonisten der OCG auf dem Programm. So beispielsweise auch bei Caroline Winkel. Sorgte sie bei ihrer Premiere also Solo-Act in der Rolle als Zauberer mit der vorlauten Handpuppe Annabell für Begeisterung, tanzte sie anschließend bei den Hexen, um wenig später mit ihrer Trommelgruppe „Bassbombass“ in altertümlichen Gewändern auf die Pauke zu hauen.

Turbulent war es auch bei den „Kangoos“, die als engagierte Geisterjäger in Nebelschwaden auf Gespensterjagd waren. Ein Unterfangen, das ihnen aber nicht wirklich glücken sollte. Gewohnt spitzzüngig war auch wieder der Auftritt von Diskussionsredner Dr. Christoph Pflug. In seiner Bütt nahm er vor allem die Klimapolitik in Sachen „Fridays for future“ auf´s Korn. Den krönenden Abschluss bildete der Auftritt vom Männerballett. Natürlich kamen die strammen Schwergewichte der OCG in Behrendorf nicht um eine Zugabe herum.

Auftakt gelungen, durften die Faschingsmacher der OCG am Ende des Programms zufrieden resümieren. In Behrendorf sorgten sie für einen ausgelassenen Abend, der bei vielen Jecken die Lust auf weitere kommende Karnevalsveranstaltungen weckte. Und die Fortsetzung folgt: Am kommenden Sonnabend geben die Osterburger Karnevalisten ein Gastspiel in Kalbe/Milde, am 1. Februar stehen sie im Rossauer Dorfgemeinschaftshaus im Scheinwerferlicht. Dann folgt am 8. Februar ein Abstecher ins Tangerhütter Kulturhaus, bevor am 15. und 16. Februar mit Café-Carneval (ab 13.29 Uhr), abendlicher Festsitzung und Kinderfasching in der Lindensporthalle das Heimspiel-Wochenende auf dem Zettel steht. Tickets für den Café-Carneval können noch in der Volkssolidarität Osterburg (Tel. 03937/82579) oder bei Caroline Winkel (Tel. 0173/6403561) geordert werden, Eintrittskarten für die abendliche Festsitzung sind noch im Ladengeschäft der Druckerei Th. Schulz, Breite Straße 45, erhältlich.