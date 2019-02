Die FDP-Ortsgruppe Osterburg-Seehausen hat personelle Weichen gestellt. Matthias Siegmanski wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Osterburg l Gut aufgestellt für die Kommunalwahl“ am 26. Mai sieht der wiedergewählte Vorsitzende Matthias Siegmanski die Ortsgruppe Osterburg-Seehausen der Liberalen. Der Einzug des Kreisvorsitzenden Marcus Faber in den Bundestag habe dem Verband vielfältige Impulse gegeben und für eine erfreuliche Präsenz der Partei in den Medien gesorgt, waren sich die Liberalen bei ihrer diesjährigen Versammlung in Krumke einig. Während dieser Zusammenkunft wurden neben dem Osterburger Matthias Siegmanski auch Mathias Fritze (Krumke) und Gunnar Salomon (Groß Ellingen) in das Führungsgremium der Ortsgruppe gewählt. Abseits der Vorstandswahl besprachen die Liberalen mögliche Schwerpunktthemen für den kommenden Wahlkampf. Angesichts der großen Koalitionen in Bund und Land wären wieder Parteien mit klarem Profil gefragt, sagte Matthias Siegmanski. Falk Preuschoff (Seehausen) und Mathias Fritze (Osterburg) wollen sich auf jeden Fall für eine weitere Amtszeit in den Stadträten bewerben, um weiterhin liberale Akzente zu setzen. Beide zeigten sich zudem überzeugt, dass weitere Parteifreunde in die kommunalpolitischen Gremien der Region einziehen werden.