Schüler aus Osterburg, Seehausen und Goldbeck haben sich mit Kinderrechten beschäftigt. Und dabei einen neuen Liedtext geschrieben.

Osterburg l 70 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte rückten 19 Kinder und Jugendliche aus den Sekundarschulen Osterburg und Goldbeck sowie aus der Gemeinschaftsschule Seehausen singend die Rechte von Kindern in den Vordergrund. Die Basis dafür lieferte Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“. Im Rahmen eines Winterferien-Projektes, dass die drei Schulsozialarbeiterinnen Karin Rühlmann (Osterburg), Lisa Dombeck (Goldbeck) und Mandy Gauditz (Seehausen) mit Unterstützung des Vereins „KinderStärken“ auf den Weg gebracht hatten, texteten die Fünft- bis Zehntklässler drei neue Strophen. „Ob anders oder gleich, ist doch egal, Respekt im Umgang ist doch keine Qual“ heißt es beispielsweise in einer Strophe, die gleiche Rechte für alle Kinder einfordert. „Wir Kinder wollen spiel´n mit unseren Freunden, wir wollen Zeit mit unseren Eltern hab´n“ findet sich im Text, der auf das Recht auf Freizeit hinweist. Und in einer dritten Strophe, die das Recht auf Schutz thematisiert, heißt es: „Wir brauchen Eltern, die uns ganz doll lieben. Und Mitschüler, die füreinander stehen.

Aron Thalis und Matthias Ziegelski aus der Musikerfabrik Frank Wedel sowie die Seehäuser Kantorin Sophie Tetzlaff setzten den musikalischen Rahmen des umgetexteten Songs. Nach den Probetagen in der Aula der Osterburger Sekundarschule fand das Projekt mit Aufnahmen beim Offenen Kanal in Stendal seinen Abschluss, jetzt heißt es Daumen drücken: Denn mit dem umgetexteten Lied beteiligt sich die Projektgruppe am Wettbewerb „Re-flect“, mit dem der Paritätische Sachsen-Anhalt, Regionalstelle Nord, der Verein „Die Kunstplatte“, der Stendaler Offene Kanal sowie das Theater der Altmark zu künstlerischen oder kulturellen Beiträgen zum Thema „Menschenrechte“ aufforderten. Ob die jungen Altmärker einen Preis erringen, zeigt sich am 5. Mai. Dann geht im Theater die Abschlussveranstaltung des Wettbewerbes über die Bühne.