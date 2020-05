Am Sonnabend hätte das Wohlenberger Buschfest seine Tradition fortgesetzt. Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnte es nicht steigen.

Wohlenberg l „Buschfest Wohlenberg: Am 1. Samstag im Mai von 20 bis 2“. Mit diesem Slogan machte der Förderverein der Feuerwehr Wohlenberg in diesem Jahr während der Karnevalsumzüge in Osterburg und Seehausen fleißig Werbung. Gleich danach kamen viele Anfragen: „Fangt ihr wirklich um acht an? Das wäre ja toll.“ Pressesprecher Rainer Schulz darauf: „Auf jeden Fall. Wir wollen zu den Anfängen zurück.“ Gleich nach der Wende ging es los mit der Verzögerungstaktik. Die Bands waren startbereit, aber die Leute trudelten immer später ein. „Was ist denn jetzt los“, hatte sich der heute 54-Jährige gefragt. Zuletzt kamen die Gäste erst gegen 23 Uhr. Das hatte Auswirkungen. Das Buschfest für Junge und Junggebliebene zog nur vereinzelt noch Generationen an, der ältere Publikumsstamm brach weg. Statt zwei Mal im Jahr, im Mai und im Sommer, Freitag und Sonnabend mit Live-Musik zum Tanz zu laden, einigten sich die Kameraden auf den Sonnabend am ersten Maiwochenende als einzigen Termin.

Zahlreiche Bands hatte Rainer Schulz mit seinen Kameraden, meist in Thüringen, ausgekundschaftet. Zwei sind darunter, die wohl den Buschfestfreunden der letzten 30 Jahre im Gedächtnis geblieben sind, die Bands „Six“ aus Jüterbog und „Rosa“ aus Thüringen. Immer wieder hatten sie den altmärkischen Tanzboden im Festzelt zum Beben gebracht, bis die Bühne einmal zusammenkrachte. Und immer wieder spielten sie bis zum Morgengrauen auf, begeisterten mit Feuerspucker und frechen Sprüchen. Irgendwann holten sie Rainer Schulz auf die Bühne, damit er die Hymne „Countryroads“ anstimmt.

Nachdem in den zurückliegenden Jahren die Altmärker mit wechselnden Musikgruppen, wie zum Beispiel G-Punkt, zum Buschfest gelockt werden sollten, kündigte der Förderverein diesmal wieder einen echten Kracher an: Die Coverband „Rosa“, die in Wohlenberg schon ihr 15-jähriges Jubiläum beim Buschfest feiern konnte, sollte mit ihrem neuen Sänger Kai Müller zurückkehren. Bis zur letzten Verlängerung wartete Rainer Schulz, ehe er dann doch absagte und sofort nach einem Ersatztermin fragte. „Die haben sich gefreut, weil wir als einzige gleich einen Ausweichtermin im Juli vorgeschlagen haben“, erzählte der Wohlenberger. „Die Absage war besonders ärgerlich, weil wir so viel gute Resonanz auf unser neues Konzept mit dem frühen Konzertbeginn bekommen haben, aber jetzt haben wir einen ersten neuen Termin fest im Auge, und das freut uns.“ Sein Bruder Hartmut kann dem nur zustimmen. „Unser Opa wurde 1892 geboren und war Gründungsmitglied der Feuerwehr Wohlenberg - und der konnte sich nicht erinnern, dass das Buschfest jemals ausgefallen war, als wir ihn mal gefragt haben. Nicht mal der Krieg hat geschafft, das Fest zu unterbinden“, so der 59-Jährige. „Das Buschfest in Wohlenberg ist das älteste in der Altmark, und diese Tradition werden wir weiterführen“, stellt Rainer Schulz klar. Den Busch, so wird das Waldstück am Feldrand Richtung Einwinkel seit jeher genannt, hat er jeden Tag vor Augen, wenn er vor die Haustür tritt. „Jetzt grünt es da herrlich. Unter normalen Umständen hätten wir am vorletzten Wochenende mit vereinten Kräften das Zelt aufgebaut, Norman Witych hätte die Versorgung übernommen, wir hätten unsere Einlassbänder vorbereitet“, so der Pressesprecher nachdenklich.

Bilder Das kleine Waldstück am Feldrand Richtung Einwinkel kann Rainer Schulz von seinem Haus aus sehen. Seit Generationen wird es nur „der Busch“ genannt....



„Wenn mir vor sechs Wochen einer erzählt hätte, dass ich jetzt mit Mundschutz einkaufen gehe, den hätte ich für geisteskrank erklärt. Ich komme sozusagen aus der Kuhbranche und kenne mich mit dem Thema Virus aus. Ein Virus kann man nur mit Progression bekämpfen, nicht mit Einsperren.“

Natürlich konnte sein Sohn Ulrich, der inzwischen 30 Jahre alt ist und den er mit seiner Buschfest-Leidenschaft angesteckt hat, nicht mehr von Hamburg in die Altmark fahren, wo er sonst Ostern und am ersten Maiwochenende die Zeit verbracht hätte. Das Familienleben ist genauso lahmgelegt wie das Feuerwehrleben.

„Ich denke positiv. Wir sind wild entschlossen: Die Party wird noch in diesem Jahr stattfinden, notfalls im Herbst“, verspricht Rainer Schulz. Sein Bruder ist schon gespannt darauf, ob sich zur ersten Party mit Beginn um 20 Uhr die Junggebliebenen mit Jeansjacken und Parkas zeigen. Schön wär‘s ja. Bis dahin übt Rainer Schulz schon mal die Hymne „Countryroads“.