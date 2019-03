Der Förderverein der Feuerwehr Behrendorf ist auf 30 Mitglieder angewachsen. Sie haben sich in diesem Jahr viel vorgenommen.

Behrendorf l Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Behrendorf kann auf mindestens eine ansteigende Kurve verweisen. Im März 2015 gründete er sich, damals mit sieben Mitgliedern, „nun sind wir schon 30“, sagt Benjamin Melms, der zu seinem Ehrenamt als stellvertretender Ortswehrleiter auch weiterhin als Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins verantwortlich zeichnet, wie während der Jahresversammlung am Sonnabend beschlossen wurde. An seiner Seite im Vorstand bleiben auch Stellvertreterin Ines Gitzel, Kesryn Schildt als Schriftführerin und Kassenwart Lothar Haß.

Dass elf der 30 Mitglieder nicht aktiv in der Feuerwehr sind, sieht Melms als sehr positiv an. „So ist es ja auch eigentlich gedacht.“ Auffällig sei überdies, dass der Förderverein auch Mitglieder etwa aus Giesenslage, Werben und Berge hat. „Bei uns ist nicht am Ortsausgangsschild Schluss.“ Weihnachtsbaumverbrennen, Maifeuer, Tag der offenen Tür, Abschlusswehrleiterberatung auf Verbandsgemeindeebene, Weihnachtsgrillen und Weihnachtsfeier für die Aktiven – der Verein schaut auf fünf Veranstaltungen in 2018 zurück. Und auch in diesem Jahr steht einiges an: Das Weihnachtsbaumverbrennen ist naturgemäß bereits passé, es folgt ein Tanz in den Mai (Neuerung!), das Ausrichten des Familienfestes der Feuerwehren Bereich Nord (30. Juni), eine Fahrt mit den Aktiven nach Wismar zur dortigen Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr (1. Juni) und das beliebte Weihnachtsgrillen.