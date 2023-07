Büsche und Teile einer Wiese nahe den Bahngleisen hinter der Sportanlage „Bleiche“ in Osterburg standen am Donnerstag nach 16 Uhr in Flammen.

Osterburg - Um 16.19 Uhr alarmiert, hatten die Einsatzkräfte der Osterburger Wehr das Feuer am östlichen Stadtrand schnell im Griff. Der Brand, der sich auf eine Fläche von rund 150 Quadratmetern ausgebreitet hatte, war in kurzer Zeit gelöscht. Um 17 Uhr trafen die Feuerwehrleute wieder an ihrem Stützpunkt an der Stendaler Straße ein.

Nach Angaben von Stadtwehrleiter Sven Engel waren zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen an dem Löscheinsatz beteiligt. Bei der Brandursache geht der Stadtwehrleiter von „Fremdverschulden“ aus. Der entstandene Schaden hält sich nach seiner Einschätzung in überschaubaren Grenzen. Schließlich habe sich das Feuer auf Ödland beschränkt.