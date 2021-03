Die Flessauer Brandbekämpfer haben ein neues Löschfahrzeug in Besitz genommen.

Flessau l Blitzblank im kräftigen Rot und nagelneu: Im Stützpunkt der Flessauer Feuerwehr hat sich ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) einquartiert. Und das auf Dauer. Denn mit der neuen Technik soll die Schlagkraft der Flessauer Brandbekämpfer weiter erhöht werden, erklärte Stadtwehrleiter Sven Engel. Dafür griff die Einheitsgemeinde tief in den eigenen Geldbeutel. Sie investierte 200000 Euro, weitere 150000 Euro steuerte das Land als finanzielle Unterstützung bei. Insgesamt also 350000 Euro teuer, wurde die Technik über das zentrale Beschaffungsprogramm des Landes in Auftrag gegeben und erworben. Mitte Februar stand das LF 10 zum Abholen bereit., „Wir sind am 16. Februar ins Magirus-Werk nach Ulm gefahren. Zwei Tage Einweisung, dann ging es mit unserem neuen Fahrzeug zurück nach Flessau“, blickte Ortswehrleiter Benny Böker zurück.



In den nächsten Tagen und Wochen werden sich die Maschinisten der 31 Mitglieder zählenden Flessauer Wehr näher mit dem Fahrzeug vertraut machen. Außerdem müssen noch Gerätschaften wie die Atemschutzgeräte oder die Funkanlage aktiviert sowie die Ausstattung komplettiert werden, bevor das LF 10 für etwaige Ernstfälle zur Verfügung steht. Bis dahin bleibt das LF 8/6, Baujahr 1999, vor Ort, das den Flessauer Brandbekämpfern in den zurückliegenden Jahren zur Verfügung stand. Ist das neue LF 10 einsatzbereit, fährt das LF 8/6 aber noch lange nicht auf das „Altenteil“. „Es wird umgesetzt und innerhalb unserer Einheitsgemeinde weiter Verwendung finden“, kündigte Stadtwehrleiter Sven Engel an.



Engel freute sich mit Böker und dessen Stellvertreter Max Niegisch über die neue Technik für die Flessauer Wehr, „die auch eine Motivation für die Kameraden darstellen dürfte.“ Das Fahrzeug mache sich aber für die gesamte Einheitsgemeinde bezahlt. Denn mit der neuen Technik „haben wir jetzt 1600 Liter Wasser mehr, auf die wir im Ernstfall von beispielsweise Feld- oder Waldbränden sofort zurückgreifen können“, begründete der Stadtwehrleiter. Diese Wassermenge reiche für eine Viertelstunde Löscharbeiten, machte er deutlich. Generell sei der Bestand an Löschwasser in der Einheitsgemeinde zwar immer noch nicht optimal, „dieses Mehr an Löschwasser macht mich aber schon stolz“, stellte Engel klar.



Das neue Löschfahrzeug soll indes nicht die einzige Investition sein, von der die Flessauer Brandbekämpfer in diesem Jahr profitieren. Geplant ist, dass der Feuerwehrstützpunkt eine neue Zufahrt erhält, die das Gerätehaus mit der Straße Am Bahnhof verbindet.