Feuerwehr Osterburg rüstet auf: Brandbekämpfer nehmen neues Tanklöschfahrzeug in Besitz

Ein Spezialfahrzeug zur Bekämpfung von Wald- und Feldbränden reiht sich in den Fuhrpark der Osterburger Wehr ein. Gleichzeitig mit der für Ende 2021 anvisierten offiziellen Indienststellung des Vegetationstankers wechselt ein anderes Osterburger Löschfahrzeug den Standort. Und noch weitere Veränderungen stehen bevor, kündigt Stadtwehrleiter Sven Engel an.

Jens Sadlowski (von links), Ronny Schmidt, Kai Trafnik und Peter Klinke am Osterburger Feuerwehrstützpunkt und vor dem Vegetationstanker. Die vier Maschinisten hatten das Fahrzeug aus Ulm abgeholt.

Osterburg - Ein kurzer Zwischenstopp am Osterburger Feuerwehr-Stützpunkt, dann ging der nagelneue Vegetationstanker auch schon wieder auf Reisen. Das Spezialfahrzeug, das von den Maschinisten Peter Klinke, Jens Sadlowski, Ronny Schmidt und Kai Trafnik aus dem Magirus-Werk in Ulm abgeholt und nach Osterburg gebracht wurde, wurde auf der Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz in Dresden ausgestellt.