Feuerwehr Osterburg: Was dem Stadtwehrleiter Sorgen macht

Eine Anschaffung für 2022 ist bereits getätigt: Stadtwehrleiter Sven Engel an der Netzersatzanlage, die den Osterburger Feuerwehrstützpunkt bei Bedarf autark mit Strom versorgen soll. Die Kommune hat die gebrauchte und mit Diesel betriebene Anlage bereits erworben. Sie soll in einer neuen Umhausung auf dem Hof des Grundstückes ihren Platz finden.

Osterburg - Brände, Unfälle, umgestürzte Bäume: „2021 hat das gesamte Können unserer Kameraden abgefordert“, sagte Sven Engel. Unter den 25 Bränden ragt ein Feuer heraus, dass sich am Nachmittag des 14. August auf einem Getreidefeld zwischen Rossau und Stapel entzündete und vier Hektar Acker- sowie drei Hektar Waldfläche in Beschlag nahm. Kräfte aus zwölf Feuerwehren hatten bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten zu tun, so Engel, der ein besonders tragisches Ereignis des Vorjahres aber mit der Bundesstraße 189 verbindet.