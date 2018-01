Feuerwehreinsatz bei einem Wohnungsbrand in Klein Schwechten (Landkreis Stendal). Foto: Roberto Abramowski

In Klein Schwechten (Landkreis Stendal) musste die Feuerwehr am Donnerstagabend das Feuer in einer Wohnung löschen.

Klein Schwechten (rab) l Am Donnerstagabend ist gegen 18.30 Uhr in der Feldstraße in Klein Schwechten (Landkreis Stendal) ein Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr gingen mit Atemschutz in das Bauernhaus und löschten den Brand. Zur Brandursache konnte noch keine Aussage getroffen werden, doch die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen. Die Straße war während der Löscharbeiten gesperrt.

