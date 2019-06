Die Vernissage von „Leonardo da Vische“ in Beuster war besonders und die Finnisage soll es auch werden - Bürger können dabei helfen.

Beuster l Zur Finissage der Ausstellung „Leonardo da Vische“ im KunstRaum Beuster am Sonntag, 14. Juli, ab 15.30 Uhr sucht der KunstRaum noch Geschichten und Gedichte rund um Leonardo da Vinci. „Das kann die Schilderung eines Besuchs im Louvre sein oder als man in der Schule das perspektivische Zeichnen lernte, ein Gedicht zum Goldenen Schnitt oder Überlegungen zu Harmonie und Schönheit. Alles ist möglich“, heißt es von Barbara C. Schulze. Die Ausstellung zeigt Fotografien, Collagen, Zeichnungen und Objekte von acht Künstlerinnen und Künstlern, die sich in ihren Arbeiten mit den Ideen von Leonardo auseinandergesetzt haben. Sogar die Kita Deichbiber hat sich mit Varianten zu da Vincis Mona Lisa beteiligt. Anlass für die Schau, die auch im Rahmen der „Kultourspur“ durch die Wische über Pfingsten gezeigt wurde, ist das 500. Todesjahr des Universalgenies.

Für die Lesung sind Gefundenes und Erfundenes, Bekanntes und Selbstgeschriebenes willkommen. Der Text oder das Gedicht sollte nicht länger als eine Din A4 Seite sein. Die Beiträge werden gesammelt und zu einem Leseprogramm zusammengestellt. „Wer mag, kann selber vorlesen. Für alle, die nicht so gern im Rampenlicht stehen, gibt es eine Vorleserin“, sagt Barbara C. Schulze. Die Lesung findet bei Kaffee und Kuchen statt. „Leonardo war ein großer Meister, aber auch ein großer Meister des Scheiterns“, heißt es vom KunstRaum, der alle ermuntern möchte, sich in die Veranstaltung einzubringen – Scheitern ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 8. Juli. Texte per Post (KunstRaum Beuster, Achterstraße 5, 39615 Seehausen, OT Beuster) oder an kunstraumbeuster@gmail.com. Die Ausstellung ist bis 14. Juli sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und nach Vereinbarung, 039397/9 72 69.