Hoffen auf Fördermittel Fitnessgeräte vor der Sporthalle in Iden

Übungen, die Arme und Beine und somit den Körper in Schwung bringen sowie Ausdauer trainieren, sollen in Iden unter freiem Himmel möglich sein. Fitness- und Spielgeräte für Senioren und Kinder sind geplant. Dafür will Iden Fördermittel gewinnen. Gibt es ein geeignetes Programm?