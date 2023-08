Die Stadt Seehausen kann sich im Waldbad an die Arbeit machen. Dank finanzieller Unterstützung aus einem Bundesprogramm ist die Sanierung der Freizeitstätte gesichert.

Blick auf das Waldbad in Seehausen.

Seehausen vs - Im Dezember 2022 wurde der Hansestadt Seehausen Fördergeld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugesagt. Jetzt liegt der Bescheid über die 801.000 Euro hohe Zuwendung im Rathaus der Wischestadt vor.

Damit kann das Sanierungsprojekt begonnen werden, teilt die Seehäuser Wirtschaftsförderin Lisa Wille mit. Per Ausschreibung sucht die Stadt zunächst ein unterstützendes Planungsbüro. Hat Seehausen diesen Partner an der Seite, werden die Bauarbeiten im Detail geplant und ausgeschrieben. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten sollen nach der Badesaison 2024 mit der Erneuerung der Filteranlage beginnen. Diese Aufgabe könnte bis zum Saisonbeginn 2025 erledigt sein. Nach der Saison 2025 sollen auf den Dächern der Waldbadgebäude Photovoltaikanlagen installiert werden, zudem werde ein Teil der Freiflächen mit Photovoltaikanlagen verschattet. „Mit diesen Anlagen sollen während der Saison 90 Prozent des benötigten Stroms für den Betrieb des Waldbads erzeugt werden“, kündigt Lisa Wille an. Letzte größere Investition im Zuge der Sanierung ist die ebenfalls nach der Badesaison 2025 geplante Anschaffung eines mobilen Beckenliftes.

Laut Lisa Wille soll das gesamte Projekt bis zum Saisonstart 2026 abgeschlossen sein. Seehausen rechnet mit Kosten von 1,068 Millionen Euro. Neben dem Fördergeld stellt die Stadt für die Investition 267.000 Euro aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung.