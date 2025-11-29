Samstagabend mit Liveband und Familienprogramm am Sonntag: Der Osterburger Weihnachtsmarkt 2025 ist in vollem Gange - und die Volksstimme ist live auf dem Hilliges-Platz dabei. Hier gibt's die Fotos.

Fotos vom Weihnachtsmarkt in Osterburg: Die schönsten Bilder vom Adventsmarkt 2025

Der Weihnachtsmann begrüßt die Gäste auf dem Adventsmarkt auf dem August-Hilliges-Platz in Osterburg, der noch bis Sonntagabend geöffnet ist.

Osterburg. - Ob es der schönste weit und breit ist, müssen die Besucher in Osterburg wohl selbst entscheiden, aber Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) ließ sich zur Eröffnung des Adventsmarkts immerhin zu dieser Aussage hinreißen: „Osterburg ist natürlich die schönste Stadt im Landkreis und ganz vorn dabei mit dem Weihnachtsmarkt“.