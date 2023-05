Attraktiver für alle Generationen: Das will die Stadtvereinigung der Freien Wähler für den großen Innenhof im Osterburger Wohnquartier An der Golle erreichen. Bei der Suche nach neuen Ideen bringen die Initiatoren nun eine neue Personengruppe ins Spiel.

Blick auf den großen Innenhof im Osterburger Wohngebiet "An der Golle".

Osterburg - Betagte Spielgeräte, ein wildes Durcheinander in den Grünanlagen: Noch zeigt sich der zwischen Fröbelstraße und Karl-Marx-Straße gelegene Innenhof im Osterburger Wohngebiet An der Golle in seinem gewohnten Bild.