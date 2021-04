Freiwillige Feuerwehr Baben wurde der Feuerwehr Lindtorf angegliedert

Baben. Die Freiwillige Feuerwehr aus Baben wurde der Ortsfeuerwehr Lindtorf angegliedert. Zunächst. Mitglieder der Babener Freiwilligen Feuerwehr haben vor, die Schulbank zu drücken. Das ist nach dem Ausscheiden von Wehrleiter Hans-Joachim Wiesicke erforderlich.

Wiesicke wurde bereits von Verbandsgemeinde-Bürgermeister René Schernikau und Verbandsgemeinde-Wehrleiter Michael Nix verabschiedet. Der langjährige Wehrchef aus Baben gehört mit seinen 65 Lenzen nun der Alters- und Ehrenabteilung an. Weil vorerst keiner in Wiesickes Fußstapfen treten könne, musste die Verbandsgemeinde als Träger der Feuerwehren handeln. Baben sei zunächst ein unselbstständiger Standort. Die Mitglieder kooperieren mit der Nachbarwehr aus Lindtorf. „Allerdings fällt derzeit alles aus“, sagt Heiko Köhne, Bereichsleiter des Zuges Süd, dem beide Wehren angehören. Keine Mitgliederversammlungen, keine Übungsabende. Es hätte ein Treffen mit den Babener Blauröcken gegeben, „in dem wir den Stand der Ausbildung abgeklopft haben“, so Köhne. Und dort hätte er Bereitschaft vernommen, dass Mitglieder aus Baben die notwendigen Lehrgänge absolvieren wollen, um die Qualifikation für einen Wehrleiter zu erlangen.

Im Notfall würden die Babener mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) ausrücken, unterstützt von den Nachbarwehren. Wenn die Lage es wieder zulässt, „werden wir wieder Dienstabende durchführen“, sagt Köhne. Vor der pandemischen Lage wurde im Bereich Süd damit begonnen, alle Wehren des Bereiches Süd zu den Abenden einzuladen. Die Babener Feuerwehr ist recht aktiv, ihr gehören nach aktuellem Stand 14 Mitglieder an.