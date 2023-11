Casting Show Fritz Speck aus Sachsen-Anhalt nach dem Aus bei „The Voice of Germany“: „Ich schaff’s auch ohne“

Fritz Speck aus Polkern hatte am 17. November bei „The Voice of Germany“ seinen vorläufig letzten Auftritt im TV. Das 18-jährige Gesangstalent will die Chance nutzen, eigene Musik zu machen.