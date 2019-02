Die Radio-SAW-Partyband „Atemlos“ soll am Sonnabend mit Live-Musik im Festzelt auf der Festwiese Am Ess für Stimmung sorgen. Foto: Ritchy Stock

Im vergangenen Jahr hat die Seega ihr Comeback auf der Festwiese Am Ess in Seehausen gefeiert. Und sie ist zurückgekommen, um zu bleiben.

Seehausen l Als der Seehäuser Gartenverein Am Ess im vergangenen Jahr sein 60-jähriges Bestehen feierte, nutzten die Verantwortlichen um Veranstalter Daniel Lange die Gelegenheit, die legendäre Seega (Seehäuser Gartenfest) nach 23 Jahren Dornröschenschlaf wiederzubeleben. Auch wenn der Auftakt stellenweise ein bisschen holprig war, stand wegen der großen Resonanz schon damals fest, dass die neue Seega in diesem Jahr eine weitere Auflage erleben soll. Mit mehr Zeit zur Vorbereitung und etwas professioneller in der Organisation.

Warmlaufen am Freitag

Am dritten Mai-Wochenende ist es wieder so weit. Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Mai, und damit ein paar Tage früher als im vergangenen Jahr und eine Woche nach dem Osterburger Spargelfest soll die Sause auf dem Festplatz Am Ess über die Bühne gehen. Die tragenden Eckpunkte für die dreitägige Fete sind bereits in Sack und Tüten, so Daniel Lange auf Nachfrage der Osterburger Volksstimme.

Der Freitag ist sozusagen zum Warmlaufen da. Am Nachmittag öffnen die Fahrgeschäfte ihre Pforten. Mit dabei sind unter anderem ein von vielen Gästen im Vorjahren gewünschter Autoscooter, ein schaukelndes Piratenschiff und ein Kinderkarussell. Im Festzelt, das dieses Mal mit Boden ausgerüstet ist, darf am Abend bei freiem Eintritt zur Musik aus der Konserve Party gefeiert werden.

Bilder So wirbt Veranstalter Daniel Lange derzeit schon auf Facebook für die Neuauflage der Seega, bei der er von der Verbandsgemeinde für die Gewerbeschau...



Der Trödelmarkt, der für Sonnabend und Sonntag angekündigt ist, läuft jetzt unter der Regie des Storbecker Wiesenflohmarktbetreibers Fred Krüger, der unter Telefon 03937/223 90 05 schon Standreservierungen entgegennimmt.

Neu ist am Sonnabend und Sonntag eine Gewerbeschau, die die Seega auch in den kommenden Jahren flankieren soll.

Wirtschaftsförderin hilft

Vor allem regionale Unternehmen haben die Gelegenheit, sich, ihre Produkte und Leistungen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Unterstützung gibt von der Verbandsgemeinde Seehausen, für die das ein klarer Fall von Wirtschaftsförderung und damit für Lisa Weigelt ist. Die Wirtschaftsförderin im Rathaus nimmt Anmeldungen für die Ausstellung entgegen und sorgt auch dafür, dass in den nächsten Tagen schriftlich Einladungen an Unternehmen rausgehen, für die die Seega interessant sein könnten.

An den beiden Haupttagen ist dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm mit kleinen und großen Auftritten, sportlichen sowie künstlerischen Aktivitäten, Kinderbelustigung, einigen Überraschungen und reichlich Abwechslung im kulinarischen Angebot von Kaffee und Kuchen über Erfrischungen bis zu Schwein am Spieß oder zum sogenannten Street Food geplant.

Während für Sonntag Frühschoppenatmosphäre mit Blasmusik angekündigt ist, wird es zur Hauptveranstaltung am Sonnabend im Festzelt heiß hergehen. Auch in diesem Jahr bekommen die Gastgeber Verstärkung durch Radio SAW. Die Sachsen-Anhalt-Welle kommt mit Warren Green (The Englishman), der wiederum die SAW-Dancer, einen DJ und als Höhepunkt die Partyband „Atemlos“ im Schlepptau hat.

Im Kalender ankreuzen

Die Band, die es schon seit 18 Jahren und damit lange vor dem gleichnamigen Hit von Helene Fischer gibt, tourt durchs In- und Ausland und begeistert im Jahr bei rund 100 Shows das Publikum mit den musikalischen Höhepunkten der 80er, 90er Jahre sowie dem Besten von Heute. Die Sänger und Instrumentalisten beeindrucken durch ihre Vielfalt, Bühnenshow und Programm­auswahl, sind musikalisch sehr offen und setzen nicht nur Akzente auf der Bühne, sondern auch beim Publikum, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt für den Abend beziehungsweise die Nacht kostet 10 Euro an der Abendkasse. Lost geht es um 19 Uhr.

Die Veranstalter empfehlen also nicht ohne Grund dringend, sich diesen Termin im Kalender rot anzustreichen.