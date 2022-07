Frühjahrsputz: Osterburg von 300 Kilo Müll befreit

Kinder und Erwachsene haben in Osterburg Müll gesammelt. Dabei kam ihnen der verschiedenste Unrat in die Hände.

Osterburg - Eine Glasscherbe in einer Hecke, die Verpackung eines Schokoriegels auf dem benachbarten Gras: Beides landete am Sonnabendvormittag in dem Eimer von Anette Rieger. Zusammen mit Nina Teichert und Doris Meier sammelte die Osterburger Bibliotheksleiterin am und auf dem Spielplatz an der Eckolt-Allee Müll. Weitere Helfer räumten zur gleichen Zeit vor der Lindensporthalle, auf dem Seggewiesenwall oder an den Werderwiesen auf.