Ferdinand Ganser präsentiert die prächtigen Steinpilze, die er und seine Familien am ersten Augustwochenende 2023 in einem Wald bei Osterburg im Landkreis Stendal gefunden haben.

Osterburg - Ingo Gutsche

Ein Start nach Maß in die Pilzsaison 2023 im Norden von Sachsen-Anhalt. Obendrein hat sich der Ausflug für die Familie aus Osterburg im Landkreis Stendal in ein Waldstück bei Krumke, bekannt auch als Filmdrehort, gelohnt: Reichlich Steinpilze, die beiden größten bringen mehr als ein Kilo auf die Waage.

Stolz präsentiert der fünfjährige Ferdinand Ganser die zwei stattlichen Steinpilz-Exemplare und lächelt in die Kamera. Ein Schnappschuss für das Familienalbum und den Fotobeweis für die erfolgreiche Suche am ersten Augustwochenende nach köstlichen Waldfrüchten.

Zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder Anton (16) begab sich die Osterburger Familie in der Pilz-Vorsaison in ein Waldgebiet bei Krumke, wo sie bereits in den Vorjahren mehrfach Erfolg hatte. Die vergangenen regenreichen Tage nährten bei den Gansers die Hoffnung, dass der Korb nicht leer bleiben würde. So war es auch. Neben dem kapitalen Steinpilz-Duo fanden die Altmärker noch reichlich kleinere Steinpilze.

Nach dem Putzen zeigte die Waage zwei Kilogramm an – dies war sogar ausreichend für zwei Mittagsmahlzeiten. Kommentar aller Familienmitglieder: „Lecker!“ Übrigens: Die beiden riesigen Steinpilze wogen jeweils etwa 600 Gramm.