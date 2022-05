Für den Herren: Osterburg hat einen Barbershop (Friseur)

In Osterburg hat der erste Barbershop eröffnet. Inhaber Kovan Salam (41) schwört, dass die Männer es lieben werden, ihre Augenbrauen von ihm „machen“ zu lassen.

Was darf’s sein? Kovan Salam (links) mit Neffe und Mitarbeiter Alnd Salam im Barbershop Osterburg.

Osterburg - Bitte setzen, der Herr. In der Breiten Straße 35 ist der Mann der König. Und Kovan Salam weiß, was ihm am besten steht. Der 41- Jährige hat gerade den ersten Barbershop von Osterburg eröffnet.