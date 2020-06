Während des 2019er Gänselieselfestes erfreuten die Sängerinnen und Sänger des Arneburger Chores die Anwesenden in der Stadthalle. In diesem Jahr wird die Party aller Voraussicht nach ausfallen. Archivfoto: Jörg Gerber

Wegen Corona: In diesem Jahr wird es in Arneburg wohl auch kein Gänselieselfest geben.

Arneburg l Die Mitglieder des Arneburger Kulturausschusses sprachen sich während ihrer jüngsten Zusammenkunft für eine Absage des traditionellen Gänselieselfestes aus. Die Lage in der Corona-Zeit sei noch nicht eindeutig. Zumal die Bundesländer Großveranstaltungen grundsätzlich bis Ende Oktober verbieten wollen. Deshalb wollen die Arneburger auf der rechtlich-sicheren Seite sein – der Ausschuss wird dem Stadtrat empfehlen, in diesem Jahr auf das Gänselieselfest zu verzichten.

Die Party im Oktober zählt zu den Traditionsfesten an der Elbe. Im Vorjahr ging in der Stadthalle die 28. Auflage über die Bühne. Mit Festumzug, vielfältigem Programm und Stadtwette. Bereichert wird das Gänselieselfest, bei dem die aus Arneburger Kindern bestehenden Gänseliesel-Pärchen gelost werden, auch von den Züchtern des Arneburger Rassegeflügelzuchtvereins. Während des Festes geben sie Einblicke in ihr Hobby und stellen ihre gefiederten Lieblinge zur Schau.

Der Kulturausschuss könnte sich diese Ausstellung auch für den Weihnachtsmarkt vorstellen, wie Ausschuss-Vorsitzender Carsten Sommer sagte. „Aber das müssen wir mit den Züchtern natürlich noch absprechen.“ Für die Züchter des Rassegeflügelzuchtvereins, der seit 51 Jahren existiert, wäre die Ausstellung zum weihnachtlichen Budenzauber eine mögliche Alternative. „Eine Schau wollen wir in diesem Jahr auf alle Fälle machen“, meint Vorsitzender Kurt Tannhäuser, der das Thema bei der nächsten Versammlung am 7. Juli ansprechen möchte. Im Gespräch sei aber auch noch der Oktober-Termin, „falls es dafür eine Genehmigung geben sollte“. Die rund 30 Züchter sollen eine Entscheidung fällen.

Das Markttreiben zur Adventszeit soll wie im vergangenen Jahr wieder im Innenhof des Rathauses inklusive der Kunst- und Kulturscheune vonstatten gehen. Die Schau würde ihren Platz in der Stadthalle behalten.

In diesem Jahr mussten die Arneburger bereits auf das Fliederblütenfest und das Shantychortreffen verzichten. Aber Corona sorgte natürlich an allen Orten für einen Ausfall von Kulturveranstaltungen jeglicher Art. Der Stadtrat stimmte in diesem Jahr für das Organisieren von drei größeren Festen, wobei das Hafenfest aus dem Veranstaltungskalender quasi herausfiel. Das Fliederblütenfest im Mai auf dem Burgberg könnte im nächsten Jahr etwas größer als sonst ausfallen. Das sei eine Idee des Kulturausschusses, die diskutiert werden soll. Und natürlich sollen auch das Shantychortreffen, das 2019 eine erfolgreiche Premiere feierte, und das Gänselieselfest im Jahr 2021 ausgiebig gefeiert werden.