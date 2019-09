Zu einem gemütlichen Sommerfest lud der Osterburger Kleingartenverein "Zur Erholung" ein.

Osterburg l Die Sause auf dem Areal an der "Moritzburg“ ist mittlerweile zu einer kleinen Tradition avanciert. „Zu unserem Vereinsjubiläum im Jahr 2016 wollten wir die Kleingärtner unserer beiden Sparten ,Abendfrieden‘ und ,Am Bültgraben‘ zusammenbringen“, verriet die Vorsitzende des 93 Mitglieder zählenden Vereins, Heike Peters-Busch. „Die Idee kam so gut an, dass wir uns dazu entschlossen haben, in jedem Jahr ein Sommerfest auszurichten.“ Und auch am Sonnabend erschienen trotz der drückenden Hitze viele Gartenfreunde, um sich in gemütlicher Runde auszutauschen und einen geselligen Tag zu erleben.

Die Vorbereitungen für das Fest nahmen im Vorfeld etwa vier Wochen in Anspruch. Insgesamt haben die Vereinsmitglieder für das Event 17 Kuchen gebacken. Deftige Grillspezialitäten wie Buletten, Bratwurst und Steaks sollte es am Abend ebenfalls geben. Dafür zeigten sich hauptsächlich die Männer verantwortlich. „Alle bringen sich toll ein. Der ganze Vorstand, aber vor allem auch Moritzburg-Pächterin Doris Kuske, die gute Seele Helga Oefler und Erika Sohst aus Seehausen helfen immer tatkräftig mit. Zudem packen auch Außenstehende tüchtig an. Ihnen allen gebührt großer Dank“, so Heike Peters-Busch.

Neben dem abendlichen Tanz gab es im Tagesverlauf auch ein Kinderschminken und Rettungssanitäterin Monique Maasch von der Johanniter Unfallhilfe klärte mit ihren Kindern Johannes-Elias und Marie-Sophie über die Erste Hilfe auf. Reanimation für Laien, Symptomerkennung bei Herzinfarkt, die stabile Seitenlage oder die richtige Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) wurden dargestellt.

In den zurückliegenden Jahren hat der Kleingartenverein zahlreiche Auszeichnungen angehäuft. In diesem Jahr fiel die Bilanz eher etwas mager aus. „Das wird sich aber wieder ändern. Im nächsten Jahr sind wir wieder in der Erfolgsspur“, ist sich Peters-Busch sicher. Ähnlich sieht es bei der Mitgliedergewinnung aus. „Natürlich haben auch wir mit Leerstand zu kämpfen. Dennoch kann ich hin und wieder einen Garten an junge Leute vergeben. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer“, machte Heike Peters-Busch deutlich.