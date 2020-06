Mitglieder des Kleingartenvereins "Sommerfreude" haben Wege in ihrer Anlage geschoben.

Osterburg l „Die schmalen und holprigen Wege waren besonders für junge Familien, die mit Kinderwagen unterwegs sind, schwer zu begehen“, begründet Bernd Stein den Einsatz. Und junge Familien seien in der Anlage keine Seltenheit mehr. Maßgeblich Steins Sohn Enrico wäre es zu verdanken, dass der Leerstand in der 85 Parzellen großen Anlage kleiner wird, lobt Vereinschef Burkhard Krüger. Enrico Stein warb über das Internet für die Schreberkolonie. Und weckte Interesse. In den zurückliegenden Wochen fanden acht Gärten einen neuen Pächter, sogar Interessenten aus Havelberg oder Brandenburg haben sich angemeldet. Weil die grüne Scholle lockt und es auch wieder reizvoller sei, eigenes Obst und Gemüse anzubauen, glaubt Krüger. Und sicher spreche auch der Pachtpreis für die am Westrand der Stadt gelegene Anlage. Der Verein stelle für eine 500 Quadratmeter große Parzelle eine Jahrespacht von 22,80 Euro in Rechnung, dazu käme noch der Vereinsbeitrag von jährlich 50,20 Euro, macht der Vereinschef deutlich.