Auf Terrassen und Balkonen wollen Osterburger Obst- und Gemüsepflanzen pflegen und damit Gutes für das Klima tun. Mit Schützenhilfe der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. Die hat torffreie Erde und Hochbeetkästen an die Mitmacher übergeben.

Auch im Osterburger Hort soll gegärtnert werden. Diese Mädchen und Jungen nahmen auf dem Kleinen Markt von der Gartenakademie Sachsen-Anhalt Blumenerde und bepflanzte Hochbeetkästen in Empfang.

Osterburg - Pflücksalat, Zuckererbsen, Paprika und Co wechselten am Kleinen Markt in Osterburg den Besitzer.