Vor ihrem großen Heimspiel sind die organisierten narren von Rochau in der Altmark unterwegs. Zum Beispiel in Licheterfelde.

Lichterfelde l Nach dem erfolgreichen Einläuten der fünften Jahreszeit hatte die Rochauer Carnevals-Gemeinschaft (RCG) am vergangenen Sonnabend nun in Lichterfelde ihr mittlerweile zweites Gastspiel in der 54. Session. Viele kostümierte Jecken aus dem Ort, der Wische und dem Umland ließen sich diesen Spaß nicht entgehen, besetzten nahezu alle Stühle in der Sporthalle und sorgten während der Veranstaltung für mächtig Stimmung „auf den Rängen“.

Funkengarde punktet mit „Beethovens Virus

Nach der Eröffnung durch den obligatorischen Kanonenschuss begrüßte Präsident Frank Bräuer standesgemäß das Prinzenpaar Manfred II. und Sabine II. Nach deren Eröffnungsrede präsentierte die attraktive Funkengarde ihr tänzerisches Können zu „Beethovens Virus.“ Anschließend folgte ein buntes Programm an Gesangseinlagen und amüsanten Darbietungen. Da schlüpfte beispielsweise Präsident Frank Bräuer in die Rolle von Erwin Kartuschke, der momentan mit starken Blähungen zu kämpfen hat. „Das kommt von der guten Kohlsuppe“, klärte er das Publikum auf und scheute sich nicht, als Beweis einen Schlüpfer mit „Bremsstreifen“ aus der Tasche zu zaubern.

Für zahlreiche Lacher sorgten auch Bianca Riep und Sirka Stolze als Marta und Lisbeth in ihrer Bütt. Die beiden älteren Damen amüsierten sich über die jungen Mütter und ihre neumodischen, antiautoritären Erziehungsmethoden.

Bilder Die Funkengarde der Rochauer Narren ist immer eine Augenweide. Die jungen Damen unterhielten das Publikum gleich mehrmals. Foto: Stephan Metzker



Erwin Kartuschke (Frank Bräuer) hadert mit der Kohlsuppe. Foto: Stephan Metzker



Marta und Liesbeth, Bianca Riep und Sirka Stolze, philosophierten über die modernen Erziehungsmethoden. Foto: Stephan Metzker



Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend war einmal mehr das Männerballett. Die Herren der Schöpfung präsentierten ein amüsantes Aerobic-Programm zu dem Titel „Call on me“ von Eric Prydz. Eine lautstarke Forderung nach Zugabe blieb natürlich nicht ungehört.

Geehrt wurden an diesem Abend zudem Jens-Uwe Schneider und seine Ehefrau Verena. Beide erhielten für ihr Engagement einen Orden der Rochauer Faschingsmacher. Ein unvergesslicher Abend für alle Narren und Närrinnen.

Für die RCG geht es straff im Terminplan weiter, und auch die Karnevalsumzüge in Osterburg und Seehausen lassen nicht mehr lange auf sich warten.