Religion Gebetsort für Muslime - In Osterburg im Kreis Stendal soll eine Moschee entstehen

Ein baufälliges Haus am Großen Markt in Osterburg hat einen neuen Besitzer. Bernd Mouheddin Schmidt erwarb das Gebäude. Mit seinem Eigentum verfolgt Schmidt ein besonderes Ziel. Der Wahl-Osterburger will dort einen Gebetsort für Muslime einrichten.