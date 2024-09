Die Wohnhäuser am Sportboothafen sollen besser geschützt werden. Wo die Wand geplant ist und was dem Projekt noch im Wege steht.

Die Wohnhäuser in der Straße An der Elbe in Arneburg sollen vor zukünftigen Fluten geschützt werden.

Arneburg - Arneburg will einen weiteren Schritt im Hochwasserschutz gehen. Eine neue Schutzmauer soll in der Straße An der Elbe in Hafennähe entstehen.