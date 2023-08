Dieses Verbotsschild hat Aland-Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt am Ort einer wilden Müllverkippung in Wanzer aufgestellt.

Wanzer - Müll, Gartenabfälle, Heu und Stroh haben Unbekannte mitten in Wanzer abgekippt. Hans-Joachim Hildebrandt (parteillos), Bürgermeister der Gemeinde Aland, reagierte umgehend. „Nach einer Besichtigung des Sortiments von Unrat habe ich einen Hinweis auf das Verbot von Verkippungen angebracht“, sagt er.

Müll liegt in der Nähe von bewohnten Grundstücken

Über die Unverfrorenheit der Abfall-Verkipper kann der Gemeindechef nur den Kopf schütteln. Denn der wilde Haufen liege gerade einmal zehn Meter von bewohnten Grundstücken entfernt, berichtet Hildebrandt. Und er fügt hinzu: „Ich frage mich, was für eine Einstellung einzelne Bürger zur Umwelt sowie zu ihrem Wohngebiet haben.“

In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Aland immer wieder versucht, das Problem mit den wilden Abfallverkippungen in den Griff zu bekommen. „Wir führten Gespräche mit Umweltsündern und legten ihnen dabei die zusätzlichen Kosten für die Gemeinde dar. Es wurden Müllsammlungen in den Dörfern sowie zwischen den Orten organisiert. Und wir haben die Probleme im Amtsblatt der Verbandsgemeinde sowie in der Tagespresse angesprochen“, zählt Hans-Joachim Hildebrandt auf. Geholfen habe das alles aber leider nicht, bedauert er.

Nun hat der Aland-Bürgermeister an der wilden Verkippung in Wanzer ein Verbotsschild gesetzt. Für den Gemeindechef ist indes klar: Nur wenn die Einwohner aus dem Ortsteil selbst gegen die wilden Verkippungen ankämpfen, werde das auf dem Schild formulierte Verbot auch funktionieren. Hans-Joachim Hildebrandt hofft sehr auf diese Unterstützung. „Denn so etwas hat kein Ortsteil unserer Gemeinde verdient“, betont der Bürgermeister. Und er stellt klar: Abseits von diesem Müllproblem mache der kleinste Ortsteil mit den meisten kulturellen und sozialen Veranstaltungen und Höhepunkten innerhalb der Gemeinde sehr positiv auf sich aufmerksam. „Deshalb bin ich als Bürgermeister auch sehr stolz auf die Bürger und Vereine des Dorfes“, lässt der Gemeindechef wissen.