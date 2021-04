Gemeinde verkauft alten Gutspark in Einwinkel

In der letzten Sitzung 2020 besiegelte die Mitglieder des Gemeinderats „Altmärkische Höhe“ den Verkauf des ehemaligen Gutparkes in Einwinkel. Da die gewählten Vertreter um Bürgermeister Bernd Prange erst jetzt im April wieder tagten, wurde der nicht öffentlich gefasste Ratsbeschluss auch nun erst offiziell bekannt gegeben. Der Verein „Naturpfad Einwinkel“, der den Handel mit seinem Waldpädagogik-Konzept verhindern wollte, steht mit leeren Händen da und wird sich wohl auflösen.

Einwinkel

Mit dem einstimmigen Votum der Abgeordneten endet das Tauziehen um das rund 5,6 Hektar große Eichenwäldchen zwischen Kossebauer Straße und Halmay (später Zehrengraben). Von dessen Parkvergangenheit kündet allenfalls noch die alte Haupt(sicht)achse, die juristische Bindung zum früheren Herrenhaus ist längst gekappt. Allerdings pflegen viele Einwohner des Ortes offenbar eine besondere Beziehung zu dem Areal. Die einen, weil sie in dem Baumbestand eine preiswerte Brennholzquelle sahen, die anderen, weil sie unter dem Blätterdach einfach nur spazieren gehen wollten.

Der Gemeinde war die Beziehung wohl etwas zu speziell, weshalb der Bürgermeister vor über zwei Jahren die Holzwerbung untersagte und die Gemeinde sich Ende 2018 entschloss, das Areal zu verkaufen. Zum einen, um Einnahmen zu generieren, aber auch um Verantwortung loszuwerden.

Pläne für Walpädagogik stießen auf Interesse

Um den Verkauf des alten Eichenbestandes in Privathand zu verhindern, gründete sich unter dem Titel „Naturpfad Einwinkel“ sogar ein gemeinnütziger Verein, der ein waldpädagogisches Konzept entwickelte, das durchaus auf Interesse in den Kindertagesstätten der Gemeinde sowie bei der Grundschule Flessau stieß und auch vom Betreuungsforstamt „Nordöstliche Altmark“ im Rahmen der behördlichen Öffentlichkeitsarbeit unterstützt worden wäre.

Viele Termine, Vorsprachen bei Ratssitzungen oder in der Rechtsabteilung im Seehäuser Rathaus zeugen von Mühen, die am Ende doch nicht belohnt wurden. Dafür lagen die Vorstellungen über das juristische Gerüst eines Pacht-, Miet- oder Nutzungsvertrages, über die künftige Bewirtschaftung als Teil der Forstbetriebsgemeinschaft Osterburg und vor allem über die Sicherheit von Projektteilnehmern und -verantwortlichen zu weit auseinander. Beide Parteien loteten mit wechselndem Verständnis für einander und zum Teil recht emotional allerdings auch Neuland aus, für das es keine Blaupause gab und so schell auch nicht geben wird.

Gemeinde und Verein fanden keinen Kompromiss

Weil sich die Parteien nicht einig wurden, nahm die Kommune wieder Kontakt mit den drei Bietern der Ausschreibung auf, um dem besten Angebot, das neben Geld auch Austauschflächen vorsah, den Zuschlag zu erteilen.

Zu welchem Preis und an wenn der Wald gegangen ist, darüber dürfen sich die Partner ausschweigen. So viel seht indes wohl fest. Der neue Besitzer kommt aus der Gemeinde. Damit es keine Beanstandungen gibt, wurden die verhandelten Sachwerte laut Prange fachlich begutachtet.

Und der Verein? „Was soll werden? Uns ist der Vereinszweck verloren gegangen. Wir werden uns auflösen“, so die sichtlichen enttäuschte Vorsitzende Kathrin Festerling auf Nachfrage der Volksstimme. Zumindest nehmen sie und ihre Mitstreiter mit, etwas über Kommunalpolitik gelernt zu haben. Und auch das soll an dieser Stelle erwähnt werden: Nach dem Bundeswaldgesetz darf unter entsprechenden Verhaltensregeln und auf eigene Gefahr jeder Wald betreten, wenn dieser nicht aus besonderen Gründen wie zum Beispiel Einschlag oder zur Kulturpflege gerade gesperrt ist.

Beim Hin- und Her um den Gutspark gab es 2019 sogar einen Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat, Einwohnern, Mitgliedern des Vereins ?Naturpfad Einwinkel? und dem Betreuungsforstamt.