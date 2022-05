Gerätehaus der Feuerwehr Groß Ellingen soll ABC-Stützpunkt von Arneburg-Goldbeck werden

Das Feuerwehrgerätehaus in Groß Ellingen soll eine besondere Funktion bekommen. Die Verbandsgemeinde möchte einen ABC-Stützpunkt daraus entwickeln. Damit würde aus der Not, nämlich der geplanten offiziellen Auflösung der Feuerwehr, eine Tugend gemacht.

Groß Ellingen - Es ist nichts so schlimm, dass nicht auch ein Vorteil dabei herausspringt – das passt wohl in diesem Falle. Nachdem die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck bereits die Ortsfeuerwehren Berge und Möllendorf offiziell aufgelöst hat, wird selbige Frage nun in Bezug auf Häsewig und Groß Ellingen diskutiert.