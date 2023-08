2018 fand auf dem Fuchsbau in Osterburg die letzte Musikveranstaltung im Rahmen des Sparkassencups statt. Nun kündigt sich mit einem anderen Veranstalter am gleichen Ort eine neue Party an.

Micky Krause beim Sparkassencup im Juni 2017 in Osterburg. Daniel Lange möchte an die 2018 beendete Veranstaltungsreihe anknüpfen.

Osterburg - Der Seehäuser Veranstalter Daniel Lange will mit einer eigenen Musikparty in die Fußstapfen der früheren Sparkassencup-Konzerte treten. Schon am Sonnabend, 26. August. Für diesen Tag hat Lange das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ für einen Auftritt auf dem Fuchsbau in Osterburg verpflichtet. Marcel Stephan und Nico Wendel sollen ab 21 Uhr auf der Bühne stehen, außerdem sind noch andere Künstler wie „Klinkenpraxis“ oder Andes beim „Mega-Sommer-Open-Air in Osterburg dabei.

Lesen Sie auch: Aus für Sparkassen-Cup in Stendal

Geht es nach Daniel Lange, ist dieses Konzert aber nur ein Anfang. Lange hat eine neue Veranstaltungsreihe vor Augen, so wie es in der Vergangenheit die Musikangebote des jährlichen Sparkassencups waren. „Die sind den Altmärkern auch heute noch fest im Gedächtnis geblieben. Aus Gesprächen mit vielen Leuten hörte ich heraus, dass sich die meisten ein Comeback wünschen“, sagt Lange.

Die Geschichte des Cups hatte 1992 mit einem Fußballspiel der Kreissparkasse Stendal gegen eine Vertretung der Dresdner Bank begonnen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Fußballturnier zu einem immer größeren Ereignis mit immer mehr Musikeinlagen.

Der Cup zog in seiner Geschichte mehrmals um. Zuerst in Stendal ausgetragen, fand er von 2001 bis 2009 in Tangermünde statt, um schließlich nach Osterburg zu wechseln. Bis zum Ende 2018 holten seine Veranstalter viele Stars aus der Musikszene in die Biesestadt. Jennifer Rostock, Juli, Frida Gold, Bosse, Madsen, Karat, Silly, Vanessa Mai sowie Micky Krause sind nur einige der Künstler. „Genau dort wollen wir wieder einsteigen. Es soll für jede Altersklasse etwas dabei sein. Ich denke, mit ,Gestört aber Geil’ haben wir bekannte Künstler gewinnen können, die dem breiten Publikum bekannt sind. Das spiegelt zumindest bisher der Kartenverkauf wieder. Er läuft gut“, sagt Lange. Die Veranstaltung soll vornehmlich unter freiem Himmel stattfinden. Doch sei man mit Überdachung bis hin zu einem komplett geschlossenen Festzelt wetterbedingt vollkommen flexibel, macht Lange deutlich.

Das DJ-Duo „Gestört aber Geil“, hier im Sommer 2022 auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch, kommt am 26. August nach Osterburg Foto: dpa

Der Osterburger Bürgermeister Nico Schulz und Kulturausschusschef Wolfgang Tramp haben bei der Ausrichtung Unterstützung angeboten und auch die Zusammenarbeit mit der Landessportschule läuft gut. „Dafür bin ich sehr dankbar. Diese Rückenstärkung ist eine gesunde Basis, auf die man in Zukunft aufbauen kann“, sagt Lange.

Für 2024 plant der Veranstalter ein volles Wochenende auf dem Fuchsbau ein. Dann soll mit Schlager-und Volksmusik am Sonntag auch die ältere Generation bedient werden.

Tickets für die Musikparty am 26. August sind in Anja´s Cafe in Osterburg erhältlich sowie an der Abendkasse.