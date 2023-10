Schnelles Internet Glasfaserausbau - Telekom-Ableger will Seehausen im Kreis Stendal komplett erschließen

Ein Telekom-Ableger will in Seehausen (Altmark) schnelles Internet ausbauen. Mitkonkurrent DNS:Net sieht dafür wohl doch nicht genügend Potenzial. Jedenfalls still ruht der See.